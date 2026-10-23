D’Angelo si presenta: “La Sampdoria può battere chiunque, dobbiamo ritrovare certezze”

23/10/2026 | 16:03:15

Luca D’Angelo si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore della Sampdoria: “Sono arrivato ieri, a livello tattico è prematuro poter dare un’impronta particolare. Non penso ci sia bisogno di motivare i ragazzi: il livello di impegno nell’allenamento è sempre stato molto alto. Dobbiamo lavorare principalmente su questo: la perdita di alcune certezze, dobbiamo ritrovarle. Già da domani dobbiamo tirare fuori una grande prestazione a livello psicologico, senza timori e paure. Possiamo vincere contro chiunque e su qualunque campo. L’evento negativo non può farci perdere sicurezze. Per la mia carriera questo è un passo importante”.

foto x samp