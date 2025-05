D’Angelo: “Recuperiamo Esposito e Lapadula per la Cremonese. La posta in palio è altissima”

28/05/2025 | 15:48:12

Il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “La squadra sta molto bene, siamo ansiosi di giocare questa gara. Sappiamo che importanza abbia, i giocatori a disposizione stanno molto bene. Esposito e Lapadula ci saranno. C’è una città dietro di noi e questa è una cosa bellissima che ci deve aiutare domani sera e domenica. È la soddisfazione più grande”.

“Abbiamo rivisto la partita ma ora dobbiamo pensare a questa. Quella era una partita di campionato, questa una finale playoff. Anche a livello mentale è una partita diversa. Non è un vantaggio ritrovarci perché abbiamo perso l’ultima volta, ma dobbiamo prepararla senza pensare a quella giocata poco fa. Sono partite più importanti rispetto al campionato, è difficile da parte mia decifrare che partite saranno. Dobbiamo capire che la posta in palio è altissima, l’aspetto mentale e caratteriale le faranno da padrone”.

“La Cremonese è una squadra forte, hanno fatto la finale per la Serie A l’anno scorso. Noi con la stessa squadra ci siamo salvati all’ultima giornata, adesso ci stiamo giocando la promozione. Il messaggio che deve passare è che loro si sono confermati, noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario che adesso dobbiamo finire. Che loro siano fortissimi lo dimostra il fatto che sono in finale per il secondo anno di fila, ma noi abbiamo fatto cinque punti in più in campionato. Abbiamo questa possibilità e dobbiamo fare tutto per coglierla. Il senso della partita è qua”.

Foto: sito Spezia