D’Angelo: “Il Pisa fino a questo momento è stato più bravo di noi”

L’allenatore dello Spezia D’Angelo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brescia: “L’anno scorso era un dovere salvare la categoria, quest’anno abbiamo il piacere di essere lì in alto a giocarci qualcosa di importante e tutti insieme non dobbiamo dimenticarlo, ma continuare a dare il massimo come abbiamo fatto fino ad oggi, mi aspetto questo tipo di atteggiamento da tutti, a partire da me e da tutto l’ambiente, fino ovviamente ad arrivare ai calciatori che sono i protagonisti principali”. Poi sulle rivali per la promozione in Serie A: “Il Pisa fino a questo momento è stato più bravo di noi perché ha più punti, anche se dobbiamo ricordare che sul campo sarebbero davanti a noi solo di tre lunghezze, però ovviamente i punti sono cinque in seguito alla vittoria a tavolino sul Cittadella e dobbiamo fare i conti con quel dato al di là di questo, credo che si possano ancora riprendere, chiaro però che serviranno partite bellissime a partire da quella che ci attenderà domani sera”.

Foto: Twitter Spezia