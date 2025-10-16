D’Angelo: “Ho fatto di tutto per convincere l’Inter a lasciare Pio Esposito allo Spezia, vedevo il suo potenziale”

16/10/2025 | 23:35:12

Il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Cesena, è tornato a parlare di Pio Esposito: “Io in primis, lo posso dire, ho combattuto con tutto me stesso per cercare di convincere l’Inter a lasciarcelo, perché vedevo le sue potenzialità. Ma nonostante il solo gol, nel girone di ritorno girammo a ritmo playoff. Sono sicuro che tutti i nostri attaccanti riusciranno, insieme, a trovare la giusta quadra per raggiungere i gol che abbiamo fatto l’anno scorso e questo dipende da tutti e non solo dagli attaccanti. I gol che Pio ha fatto lo scorso anno, a parte due o tre, sono stati tutti molto simili, cioè attaccando l’area di rigore, dove lui era fortissimo; ora noi dobbiamo modificare qualcosa rispetto allo scorso anno perché le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle di Pio”.

Foto: Instagram Esposito