Ndoye-Napoli: la ricostruzione degli ultimi giorni. E gli scenari

18/06/2025 | 23:48:28

Prima scelta per distacco di Antonio Conte sugli esterni offensivi. Ve lo avevamo anticipato lo scorso 3 giugno, aggiornando strada facendo con due o tre lanci che confermavano la tendenza – il desiderio – del Napoli di andare fino in fondo. Ora è una questione di tempo, poco tempo, perché il club azzurro vuole andare fino in fondo e tagliare il traguardo. Il Napoli ha incassato il sì incondizionato del classe 2000, conosce la valutazione di circa 40 milioni, vorrebbe allargare il discorso a Beukema (ma questo è un altro discorso), può mettere sul tavolo una contropartita tecnica. Insomma, siamo sulla strada che porta al traguardo. Ndoye è legatissimo al Bologna, ma non vuole perdere un autobus così importante e recentemente ha rilasciato dichiarazioni in tal senso, senza troppi giri di parole e non mancando di rispetto al suo attuale club. Adesso si tratta solo di aspettare la tempistica di una trattativa che è entrata nella fase più calda.

Foto: Instagram Bologna