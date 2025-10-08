Dan Friedkin: “Soddisfatti del lavoro di Gasperini. Stagione lunga ma inizio ottimo”

08/10/2025 | 15:45:03

Il presidente della Roma, Dan Friedkin è tornato nella Capitale dove ha partecipato all’assemblea dell’ECA, e si è recato anche ad un incontro con Frederic Massara, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il magnate texano poco fa, presso l’Hotel Cavalieri a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

Queste le sue parole: “Quali sono le sue sensazioni rispetto alla squadra? “Ottime sensazioni, ma ovviamente è molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Stiamo facendo molti esperimenti”.

Cosa ne pensa della decisione di UEFA di far giocare Milan-Como in Australia? Vuole portare la Roma a giocare a Texas? “Supporto completamente tutto ciò che sta facendo l’UEFA, è sempre vicina ai nostri partner. Anche il presidente dell’EFC è vicino a noi e ai nostri tifosi. Considerando tutto ciò che sta facendo in Europa, supporto la UEFA”.

Foto: sito Roma