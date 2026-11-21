D’Amico: “Koné via a gennaio? Vogliamo rinforzarci, difficile una sua cessione”

21/11/2026 | 17:42:36

Tony D’Amico ha parlato a DAZN del mercato della Roma: “Fare i nomi oggi è ovviamente prematuro. Come diceva anche ieri il mister, ci sono tante variabili da qui al mercato di gennaio. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare la squadra. È un obiettivo che in qualsiasi sessione di mercato dobbiamo provare a raggiungere. Quindi penso che la partenza di Koné, non significherebbe rinforzare la squadra, secondo noi è difficile una sua cessione. Credo che sia questa la nostra filosofia, la nostra linea. Quello che potremo fare lo valuteremo un po’ più avanti. Con il mister ci confrontiamo tutti i giorni sugli aspetti tecnici e sulle caratteristiche dei giocatori che immaginiamo possano dare qualcosa in più alla squadra nel mercato di gennaio, che comunque non è un mercato semplice, è un mercato di occasioni. Però cercheremo di farci trovare pronti”.

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