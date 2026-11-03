D’Amico: “Gollini ha avuto un forte mal di schiena, per Vasquez è un’opportunità”

03/11/2026 | 20:35:19

Le parole di D’Amico a Sky: “Gollini questa mattina ha avuto un forte mal di schiena. Abbiamo provato a recuperarlo nella giornata di oggi, ma non ce l’ha fatta, quindi niente. Gioca Vasquez. Sicuramente è un’opportunità per lui. Fa parte comunque dei quattro portieri che noi abbiamo a disposizione. Sono cose che succedono. Con grande serenità affronterà la partita. Sarà una grande opportunità per lui e siamo tranquilli che possa fare una buona partita”.

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