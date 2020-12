D’Amico: “Faraoni non è sul mercato. Contro l’Inter sarà una partita impegnativa”

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida al Bentegodi contro l’Inter:

“Faraoni? Non è sul mercato, non lo vendiamo. Le assenze sono una costanza. Il mister ha preparato bene la partita, loro lotteranno per lo scudetto e sarà una partita impegnativa e difficile. Il mister ha grande furore, i risultati gli danno ragione”.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona