D’Amico: “Fagioli? Il piede che ha gli permette di fare diversi gol. Con il Sassuolo è stato uno sfogo emozionale e nervoso”

Andrea D’Amico, il procuratore di Nicolò Fagioli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo assistito a Tuttosport: “Ogni momento può essere buono, in altri ci può essere meno spazio. L’importante è ottimizzare ogni occasione. Si è giocato benissimo le carte che ha disposizione, ha 22 anni e con tutti i campioni che ci sono in rosa non è facile ritagliarsi un posto con continuità. Quel gol al Lecce è stato l’inizio. Ha mostrato poi di avere grandi qualità e personalità. Sull’episodio contro il Sassuolo è stato uno sfogo emozionale e nervoso, normale per quanto ci teneva. Sono momenti negativi dai quali se uno ha qualità esce più forte. Premesso che Nicolò deve avere la pretesa di migliorare in tutto, secondo me con il piede che ha può fare diversi gol. È anche un augurio che gli faccio perché il gol qualifica qualsiasi grande giocatore a prescindere dal ruolo. Secondo me ha le qualità per farne diversi”.

Foto: screenshot Premium Sport