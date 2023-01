D’Amico (ds Atalanta): “Sportiello resterà con noi. Koopmeiners al Liverpool? Niente di concreto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico, ha così parlato prima della partita contro il Bologna, lasciando spazio al mercato a partire dalla cessione di Malinovskyi: “È una partenza, ringraziamo il ragazzo per quanto fatto. È un mercato complesso, abbiamo deciso di cogliere questa opportunità, Ruslan gioca in una zona di campo dove avevamo tanti elementi, abbiamo deciso di andare avanti”.

Poi ha proseguito parlando di Marco Sportiello: “Si è parlato in tv e sui giornali, non abbiamo mai avuto contatti con il Milan, è un giocatore dell’Atalanta e lo resterà”. E su Koopmeiners: “Non c’è nulla di concreto, non è vero, come Sportiello è un calciatore dell’Atalanta. Da una parte fa piacere perché significa avere buoni calciatori, ma a poco dalla partita forse è giusto concentrarsi sulla partita”.

Foto: Instagram Sportiello