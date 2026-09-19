D’Amico: “Balerdi? Bravi a prenderlo velocemente e a buone condizioni. L’Inter non ci ha chiesto Kone”

19/09/2026 | 17:43:00

Tony D’Amico ha parlato a Dazn: “L’arrivo di Balerdi? Dovevamo rinforzare la difesa con un giocatore di esperienza. Lui è ancora giovane ma ha già tante partite, ha forza fisica, velocità. Lo seguiamo da un po’ di anni e nell’ultima settimana di mercato abbiamo avuto la possibilità di prenderlo a buone condizioni e siamo stati veloci. Siamo felici. Kone sta bene, siamo contenti di lui come di tutta la squadra. Chi viene chiamato dà sempre il proprio contributo. Dopo la sosta avremo tante partite e avremo bisogno di tutti. Speriamo che Manu faccia bene anche stasera. L’Inter ce lo aveva chiesto? No”.

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