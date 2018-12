D’Ambrosio: “PSV? Siamo pronti, dipende tutto da noi. Con Vrsaljko…”

Danilo D’Ambrosio, laterale difensivo dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro il PSV in Champions League: “Siamo pronti e arrabbiati, ora obbligati a vincerle tutte a partire da domani. Serve anche un pizzico di fortuna. Ce la siamo sempre giocata alla pari, abbiamo creato ed è mancato solo il gol. E contro la Juve questo lo paghi prima o poi. Preoccupati dal Barcellona? Personalmente no, io mi fido della nostra forza, se non andiamo agli ottavi è colpa nostra. Se vinciamo non avremo rammarico. Vrsaljko? Tra noi c’è sana competizione com’è giusto che sia a certi livelli. Questo però non può che migliorare il nostro rapporto in squadra”.

Foto: Inter Twitter