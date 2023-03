D’Ambrosio: “Avrei voluto sfidare Ronaldo il Fenomeno per capire quanto fosse immarcabile”

Intervenuto ai microfoni del canale Recast dell’Inter, il difensore nerazzurro, Danilo D’Ambrosio, ha così rivelato la sua ricetta per arrivare ad alti livelli: “Costanza, umiltà e determinazione”. Proseguendo tornando a parlare del salvataggio contro l’Empoli che è valso la qualificazione in Champions League dei nerazzurri: “Non lo so, speravo solo di mandare il pallone via dalla linea di porta e di salvare il risultato. Ci ho messo tanta speranza”.

Nel suo intervento spazio anche per Ronaldo il Fenomeno: “La leggenda nerazzurra che avresti voluto sfidare? Ronaldo, per rendermi conto di quanto era immarcabile. È stato anche il mio idolo da bambino. Faceva cose mai viste prima. Se devo andare ancora più indietro, a Napoli io sono cresciuto con le cassette di Maradona: prima ancora di Ronaldo c’era lui”.

Infine, sulle città della sua carriera: “Milano, Torino e Napoli. Napoli è dove sono nato, ci sono la gran parte dei miei affetti. Torino perché ho iniziato lì il cammino a livello professionistico. E Milano per la storia che mi lega all’Inter, poi qui ho aperto attività e sono nati i miei figli”.

Foto: Instagram D’Ambrosio