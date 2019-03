D’Ambrosio: “Mai creduto di essere sfavoriti. Milan? Sono anni che facciamo meglio”

Non ha segnato, ma trai protagonisti del derby c’è sicuramente Danilo D’Ambrosio. Il terzino dell’Inter, nel finale, ha salvato sulla linea un tiro di Cutrone destinato in rete. Ai microfoni di Inter TV ha parlato così: “Il salvataggio nel finale? È andata bene, sono contento. La gente diceva che eravamo sfavoriti, ma noi non ci abbiamo mai creduto. Avevamo dimostrato di essere superiori al Milan anche all’andata e non solo: sono anni che facciamo più punti. Vincere aiuta a vincere, ora ci godiamo questa settimana per ricaricare le batterie. Ci attende la Lazio, un’altra gara dura, ma ci proveremo. Vincerei l derby in trasferta? È sempre bello vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Inter