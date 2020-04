D’Ambrosio, Gagliardini e l’allenamento in garage: “Bisogna smaltire”. Il video

Allenamento speciale per Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. I due giocatori dell’Inter, rigorosamente rispettando la distanza di sicurezza, hanno fatto una corsetta in garage, come si evince dal video pubblicato su Instagram dallo stesso D’Ambrosio: “Corsetta!?!? Bisogna smaltire questi due giorni”, le parole del difensore nerazzurro.

Foto: Instagram personale D’Ambrosio