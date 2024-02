Damato: “Rigore per l’Atalanta? Corretta la decisione di Orsato. Vi spiego perché”

Antonio Damato, ex arbitro e membro della CAN, ha commentato, nel corso del format Open Var su Dazn, il discusso episodio di San Siro, che ha visto il fischietto Daniele Orsato concedere un rigore all’Atalanta per fallo del milanista Giroud su Holm. Queste le sue parole: ” La decisione presa è stata corretta: perché c’è un tentativo da parte del giocatore dell’Atalanta di giocare il pallone, e c’è un calcio da parte del suo avversario all’altezza del petto. A livello regolamentare è un chiaro fallo e riteniamo sia corretta la valutazione del VAR. È stato veloce perché la dinamica, rivista al VAR, era abbastanza chiara, mentre per l’arbitro di campo non era così semplice rilevarla.”

Foto: Twitter AIA