Dalot: “Vogliamo vincere l’Europa League per i tifosi, è il minimo che possiamo fare”

15/05/2025 | 15:30:34

Il terzino del Manchester United, Diego Dalot, ha parlato a Sky Sport, soffermandosi anche sulla finale di Europa League in arrivo contro il Tottenham: “Vincerla renderebbe le cose meno brutte di quelle che sono al momento. Tutti sanno che questi non sono gli standard del club, nemmeno lontanamente, non siamo stati all’altezza di ciò che questa società merita. Quindi il minimo che possiamo fare per i nostri tifosi, che soffrono quanto noi, è vincere una competizione, in questo caso una competizione europea. So quanto contano le notti europee per questo club, ed è un’opportunità per entrare in Champions League la prossima stagione, dove questo club dovrebbe essere”.

FOTO: Instagram Dalot