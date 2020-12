Dalot: “Vogliamo arrivare fino in fondo all’Europa League”

Il Milan domani giocherà in Europa League contro il Celtic Glasgow per blindare il secondo posto per qualificarsi ai sedicesimi di finale.

In conferenza stampa ha parlato l’esterno Diogo Dalot.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto buone prestazioni, è una competizione difficile e la prendiamo sempre sul serio e vogliamo arrivare fino in fondo, dopo i sacrifici per la qualificazione. Stiamo andando bene nonostante le gare siano difficili. Il mio inserimento sta andando bene, l’Italia è simile al Portogallo, è stato fantastico e la squadra mi ha accolto molto bene”.

Sul Celtic: “E’ una grande squadra con grande tradizione a livello europeo. Loro sono motivati perchè vogliono superare questo periodo difficile e vogliono fare una bella prestazione a San Siro.

Foto: Twitter Milan