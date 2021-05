Dalot sul futuro: “Un vero piacere giocare nel Milan ma ora penso all’Europeo”

Diogo Dalot, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato del proprio futuro. Il giocatore, arriva a gennaio al Milan in prestito, è ancora di proprietà del Manchester United. “Dico che ho passato un anno fantastico e ho incontrato bellissima gente. È stato un vero piacere giocare nel Milan ma ora penso all’Europeo e davvero non so cosa succederà”.

Infine sulla stagione al Milan. “Il nostro obiettivo fin dall’inizio era la Champions. Vero che a un certo punto abbiamo pensato pure allo scudetto, ma l’importante era entrare in Champions. E siamo molto felici di esserci riusciti. La cosa peggiore della stagione? Giocare senza tifosi. Prima del derby e prima dell’Atalanta, a Milanello abbiamo avuto un assaggio di quel che ci possono dare. San Siro pieno è una cosa dell’altro mondo”.

FOTO: Twitter Milan