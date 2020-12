Dalot: “Siamo una squadra di 25 giocatori, non solo undici. Pioli? È fantastico”

Diogo Dalot, terzino del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara vinta dai rossoneri sul campo dello Sparta Praga. Il difensore, in prestito dal Manchester United, ha avuto parole di elogio per il gruppo: “La squadra è stata fantastica, abbiamo dimostrato di essere una squadra di 25 giocatori, non solo undici. Ora è troppo presto per fissare degli obiettivi, andiamo step by step. Tutti sogniamo di vincere trofei, perché non sognare lo scudetto o l’Europa League, in tutte le competizioni partecipiamo per vincere. Hauge? È in ottima forma, ha continuità, è un grande acquisto per il Milan. Tutta la squadra lo aiuta. Pioli? È un allenatore fantastico, i rapporti con lui sono straordinari, il modo con cui comunica con noi, proprio per questo stiamo giocando così bene“.

Foto: Twitter Diogo Dalot