Dalot: “Non dimenticherò mai quello che Mourinho ha fatto per me”

Durante l’intervista concessa al The Times, il difensore del Manchester United, Diogo Dalot, è tornato a parlare del suo trasferimento nei Red Devils, svelando un retroscena su José Mourinho: “Nel 2018, prima del passaggio allo United, mi ero infortunato. Pensavo l’affare saltasse, invece ho parlato con Mourinho e mi ha voluto comunque. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me”.

Foto: Dalot Instagram