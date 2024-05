Dalot: “Finale di FA Cup? Non temiamo il City. Quando giochi nello United non devi aver paura di nessuno”

Intervistato dal Mirror per la finale di FA Cup in programma domani a Londra col Manchester City, Diogo Dalot, esterno del Manchester United, ha parlato in vista del derby.

Queste le sue parole: “Vogliamo essere noi la squadra che in futuro tutti penseranno che vinca automaticamente. Il City ha dominato così tanto negli ultimi anni, creando un fattore di paura, ma non credo che domani loro entrino in campo con l’idea che li temiamo. Sanno che noi vogliamo vincere la partita, quindi saranno al loro massimo livello e noi dovremo essere al nostro massimo livello”.

Alla domanda se il Manchester City sia il favorito per la finale, l’ex Milan ha risposto così: “Per me personalmente, mi dà più energia. Non dovresti essere lo sfavorito quando sei al Manchester United”.