Dalot: “Con Amorim possiamo vincere la Premier League”

Non di certo una stagione da incorniciare per il Manchester United. I Red Devils, infatti, si trovano al 13° posto in classifica e non riescono a dare una svolta alla propria stagione. Nonostante ciò, ad avere grandi sensazioni per il futuro è Dalot che, in un’intervista ai canali ufficiali del club, ha rilasciato dichiarazioni forti. Queste le sue parole: “Se devo essere onesto con Amorim possiamo vincere la Premier League. Lo penso davvero, ma poi devo anche dire la cosa che è più difficile da sentire per un fan, ovvero che ci vorrà tempo. Dobbiamo creare un ambiente in cui tutto sia pronto per quello che vuole dai giocatori. Dobbiamo anche adattarci al suo modo di giocare. Sono un giocatore, ma allo stesso tempo so cosa provano i tifosi. So che questo club ha sete di vincere e tutti vogliono vincere. Ciò che ha portato questo club ad essere ciò che è sono i grandi trofei. Ovviamente non possiamo pensare troppo al futuro, ma sono davvero convinto per il modo in cui Amorim si comporta, il modo in cui comunica con i giocatori, le idee che ha…possiamo farcela. Ora c’è la parte più difficile, ma penso che possiamo vincere grandi trofei con questo allenatore”.

FOTO: Instagram Dalot