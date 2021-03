Dalot: “Chi mi ha sorpreso tra Ibra e Theo? Bennacer, non sapevo fosse così forte”

Diogo Dalot, esterno portoghese del Milan, in una intervista a The Athletic ha risposto a una domanda, tra le tante, sui giocatori che più lo hanno sorpreso al Milan.

Queste le sue parole: “Il giocatore che mi ha sorpreso di più al Milan? Ibra o Theo? No, Bennacer, al cento per cento. Non sapevo che fosse così bravo. Sapevo fosse un buon giocatore, ma per un ragazzo così “piccolo” avere quella qualità con la palla e l’aggressività e l’intensità che ha lui, è stata la sorpresa più grande. Ibra e Theo li conosciamo tutti, sapevo che avrei trovato grandi campioni e non hanno deluso la mia attesa. Invece Bennacer mi ha sorpreso al 100%”.

Foto: Twitter personale