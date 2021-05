Dalot: “Abbiamo giocato male. Ora serve la vittoria con l’Atalanta”

Diogo Dalot, terzino del Milan, ai microfoni ufficiali del club rossonero ha parlato dopo il pari interno con il Cagliari: “Abbiamo giocato male, non siamo felici di ciò che abbiamo fatto. Adesso testa bassa e pedalare verso una partita veramente da Champions. Abbiamo una settimana per vedere cosa è mancato oggi: serviva calma, maturità. Ora possiamo solo lavorare per vincere la finale di domenica”.

Ora ve la giocherete con l’Atalanta.

“Serve una partita quasi perfetta, è impossibile giocarne una perfetta. È una partita per la Champions, quello che dobbiamo fare è lavorare a testa bassa”.

Foto: Twitter personale