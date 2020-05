Dall’Olanda: Sneijder verso il ritorno al Galatasaray, pronto il ruolo di vice Terim

Wesley Sneijder potrebbe tornare al Galatasaray. L’ex centrocampista olandese, che con la maglia giallorossa ha giocato dal gennaio del 2013, quando arrivò dall’Inter, al 2017, secondo la tv olandese Rtl Nieuws sarebbe già in contatto con il club turco, che vedrebbe in lui l’uomo forte da affiancare a Fatih Terim come vice allenatore dopo le dimissioni di Hasan Şaş. Una proposta che Sneijder starebbe prendendo in seria considerazione.

Foto: Alchetron