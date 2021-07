Dall’Olanda sicuri: “Dumfries vicino all’Inter”

Denzel Dumfries è un obiettivo dell’Inter. Al punto che nelle ultimissime ore dall’Olanda il giornalista Valentijn Driessen del De Telegraaf ha rilanciato la notizia che il club nerazzurro avrebbe sorpassato la concorrenza inglese per il calciatore del PSV. Il classe ’96 olandese è uno dei nomi della mini-lista che vi abbiamo proposto nei giorni scorsi, con Bellerin (l’Inter ha chiesto all’Arsenal in prestito con diritto di riscatto), la proposta Spinazzola e il sogno proibito Lazzari. Di sicuro c’è una cosa: per prendere Dumfries l’Inter dovrà sborsare una cifra non lontana dai 15 milioni. Vedremo nei prossimi giorni se l’anticipazione del De Telegraaf andrà in porto, continuando comunque a tenere lo specialista del PSV in una lista ristretta di possibili sostituti di Hakimi.

Foto: Twitter personale Dumfries