Dall’Olanda: Razvan Marin molto vicino al Cagliari

Il Cagliari guarda in terra olandese, nelle file dell’Ajax. Secondo quanto riportato dal sito olandese De Telegraaf, il club sardo è in trattative avanzate con i lancieri per Razvan Marin, centrocampista 24enne figlio del campione rumeno Petre. Razvan Marin, che può giocare anche come mediano e come trequartista è finito un pò ai margini del progetto del tecnico Erik ten Hag. Nella stagione appena conclusa il giocatore nativo di Bucarest ha collezionato 17 presenze e 2 assist con la maglia dei lancieri.

Foto: France Football