Dall’Olanda: pressing Genoa per Schøne

Secondo il quotidiano olandese VTBL, il Genoa sarebbe molto interessato all’acquisto di Schøne. Il centrocampista olandese non rientrerebbe nei piani di Ten Hag. I liguri, se non dovesse andare in porto il trasferimento di Lucas Biglia, potrebbero virare sul mediano danese.

Foto: Sito Ajax