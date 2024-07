Un nuovo attaccante per il Bologna. Come segnalato da Voetbal alle 20,56 siamo ormai ai dettagli per il trasferimento in rossoblù di Thijs Dallinga, olandese classe 2000 in uscita dal Tolosa. Dall’Olanda danno anche le cifre: 18 milioni bonus compresi, Dalllinga era in corsa da giorni per il Bologna dopo i tentativi a vuoto per Ioannidis.