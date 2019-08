Dall’Olanda: l’Ajax accelera per il rinnovo (con adeguamento) di Ziyech. Ora…

L’Ajax vuole blindare Hakim Ziyech. Corteggiato a lungo dal Siviglia, la cui offerta è stata rispedita al mittente nelle scorse settimane, il club olandese accelera i tempi per il rinnovo del fantasista marocchino classe ’93. Secondo quanto riporta il De Telegraaf, i Lancieri nelle ultime ore avrebbero intensificato i contatti con Ziyech per prolungare e adeguare l’attuale contratto in scadenza nel 2021. Dopo il rinnovo di David Neres, ora l’Ajax corre per blindare un altro gioiello…

Foto: Twitter ufficiale Ajax