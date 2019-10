Dall’Olanda: il Chelsea piomba su Ihattaren, gioiello del Psv

Il Chelsea è sempre molto attento ai giovani talenti in giro per l’Europa. E in questo senso va registrata un’indiscrezione proveniente dall’Olanda: secondo i colleghi di soccernews.nl, il club inglese sarebbe piombato su Mohammed Ihattaren, gioiello classe 2002 del PSV. Il talentuoso centrocampista offensivo, sotto contratto fino al 2022, ha collezionato già 13 presenze, 5 gol e 6 assist in questa stagione con la maglia del club di Eindhoven. Numeri importanti che hanno attirato le attenzioni di tanti top club, su tutti il Chelsea che studia già il colpo di prospettiva.

Foto: Twitter ufficiale PSV