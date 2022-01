Dall’Olanda: Ihattaren, forte scatto dell’Ajax

Secondo quanto riportato circa due ore fa dal The Telegraaf, la Juventus e l’Ajax sarebbero molto vicine ad un accordo per il prestito di Mohamed Ihattaren. Un’esperienza turbolenta quella del giocatore classe 2002 acquistato la scorsa estate dai bianconeri e ceduto in prestito alla Sampdoria dove però non è mai sceso in campo. Recentemente lo stesso Ihattaren ha rilasciato dichiarazioni poco piacevoli nei confronti dei blucerchiati che hanno risposto con un comunicato. Ora il calciatore potrebbe cercare il rilancio nuovamente in Olanda.

FOTO: Twitter PSV