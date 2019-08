Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, l’Hoffenheim avrebbe chiesto informazioni all’Ajax per l’attaccante Kasper Dolberg. L’attaccante danese di 21 anni è considerato la terza opzione per l’attacco dei lancieri, a cui si è unito nel 2015 e che nella scorsa stagione ha segnato 11 gol in campionato. I tedeschi vorrebbero chiudere l’operazione in prestito secco.

Foto: De Telegraaf