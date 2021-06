Dall’Olanda: futuro di De Boer già a rischio e duro attacco dalla stampa

L’Olanda non ha preso bene l’eliminazione per via della Repubblica Ceca negli ottavi di finale. L’Olanda partiva come una Nazionale che potesse arrivare quantomeno tra le prime 8 e così non è stato. Uno dei principali giornali olandesi, il Telegraaf, parla di rischio separazione di De Boer. I dirigenti, infatti, sarebbero insoddisfatti dal lavoro del tecnico ex Inter, che aveva fatto un buon girone, ma ieri sono emersi tutti i limiti di questa squadra uscita anche abbastanza ingenuamente contro la Repubblica Ceca. Lo stesso Telegraaf ha rivolto un duro attacco a De Boer parlando di stupidità e tornando sul suo utilizzo del 3-5-2. Sotto attacco anche diversi giocatori come De Ligt che hanno deluso nonostante giocassero ad alti livelli.

Foto: Twitter Olanda