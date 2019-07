Secondo indiscrezioni provenienti dai Paesi Bassi, l’attaccante del Torino Vitalie Damascan giocherà in Olanda nel corso della prossima stagione. Il ventenne attaccante moldavo, dopo lo scarso impiego nella prima squadra del Toro e le tredici presenze nella formazione primavera, sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione e mezzo di euro al Fortuna Sittard, squadra alla seconda stagione in Eredivisie.