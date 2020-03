Dall’Olanda: Chelsea, dopo Ziyech dall’Ajax può arrivare anche Onana

Potrebbero separarsi le strade di André Onana e dell’Ajax. Secondo quanto riporta la stampa olandese, notizia confermata anche dal Daily Mail, il Chelsea – dopo il colpo Ziyech – sarebbe in pressing per il portiere classe ’96. Dopo i contatti degli scorsi mesi, negli ultimi giorni tra le parti ci sarebbero stati altri contatti. Ma non solo: lo stesso Onana avrebbe già informato da tempo il club di Amsterdam in merito alla sua volontà di provare una nuova esperienza. L’Ajax lo valuta circa 50 milioni, ma il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio in vista dell’estate.

Foto: Twitter personale Onana