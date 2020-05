Dall’Olanda: cessione Livorno, arrestato l’imprenditore Yousif

Direttamente dall’Olanda arriva un nuovo colpo di scena sulla vicenda che vede coinvolto Majd Yousif, imprenditore che da settimane era in trattativa per l’acquisto del Livorno Calcio. Dopo l’operazione di ieri della polizia olandese, nella sede della Share’ngo ad Alblasserdam, oggi è stato convalidato l’arresto per Yousif e il suo socio, come riferisce il Telegraaf. “Gli agenti di polizia della squadra base Drechtsteden-Buiten, gli agenti di polizia locali di Sliedrecht, Alblasserdam e Papendrecht, gli agenti di polizia finanziaria e distrettuale del distretto di polizia del sud dell’Olanda Meridionale di Rotterdam, il Servizio di procura e ConfisQ hanno lavorato insieme martedì 26 maggio 2020 in un’indagine di riciclaggio di denaro su larga scala. Quattro sospetti sono stati arrestati e perquisiti a Sliedrecht, Papendrecht e Alblasserdam”, si legge nel comunicato della polizia. A questo punto sembra complicarsi irrimediabilmente il passaggio di consegne tra Spinelli, attuale proprietario del Livorno, e Yousif.