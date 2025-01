Dall’Olanda: assalto Napoli per Noa Lang del PSV

Un’importante indiscrezione arriva dall’Olanda: secondo il giornalista Jeroen Kapteijns del De Telegraaf, il Napoli è uscito allo scoperto per Noa Lang, esterno offensivo classe 1999 del PSV, pronto a mettere sul tavolo una cifra di circa 25 milioni. Gli olandesi non vorrebbero privarsi di Lang, anche se il Napoli è in pressing. Stasera Lang non sarà presente nella gara Champions contro il Liverpool, il PSV ha intenzione di fare muro.

