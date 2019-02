Dall’Olanda: Arsenal, nuovi contatti per Overmars. Ma l’Ajax…

L’Arsenal continua il pressing per Marc Overmars, individuato come il rinforzo ideale per la dirigenza in vista della prossima stagione. L’Ajax, però, non ha intenzione di lasciar partire il proprio direttore sportivo: secondo i principali media olandesi, i Lancieri per ora hanno respinto qualsiasi offerta dei Gunners. Il club olandese, infatti, ha già fatto sapere di non voler accettare alcun indennizzo economico prima del termine del contratto di Overmars, valido ancora per i prossimi 18 mesi.

Foto: ad.nl