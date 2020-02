In Olanda sono sicuri. Secondo quanto riferisce il Telegraaf, il Chelsea ha raggiunto l’accordo per Hakim Ziyech. Il club londinese verserà 45 milioni di euro nelle casse dell’Ajax. Il fantasista marocchino, classe 1993, si appresta ad approdare in Premier League e in Inghilterra a giugno per mettersi a disposizione di Frank Lampard.

Foto: Ajaxdaily.com