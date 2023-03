DALLO STEAUA ALLA NAZIONALE A SUON DI GOL: ANDREA COMPAGNO, L’ITALIANO PIÙ PROLIFICO DEL 2022

Tra i pre-convocati di Roberto Mancini per le prime partite di Qualificazione a Euro 2024 c’è anche un nome a sorpresa. Esattamente quello di Andrea Compagno, un attaccante che sta segnando valanghe di gol con l’FCSB (squadra che raccoglia l’eredità della Steaua Bucarest).

Fisico possente e imponente, Andrea Compagno sembra quasi un centravanti di altri tempi. Alto 195cm, non è l’attaccante moderno rapido e capace di grandi volate palla al piede, ma è tremendamente efficace davanti alla porta

Classe 1996, originario di Palermo, Andrea Compagno è un figlio d’arte: suo padre Rosario giocava proprio con la maglia rosanero del Palermo. Ed è proprio in rosanero che Compagno muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili, salvo poi passare al Catania nel 2011. Dopo aver mancato il passaggio in prima squadra, gioca per diversi anni in Serie D. La Primavera del Torino è solo un’illusione, il calcio italiano sembra non fare per lui.

Nell’estate 2018, all’età di ventidue anni, decide così di cambiare Paese, senza spostarsi però più di tanto dall’Italia. Compagno viene acquistato dal Tre Fiori, squadra che milita nel campionato sammarinese, dove ha la chance di dimostrare il suo valore. Nel corso di due stagioni segna con grande continuità (alla fine saranno 37 gol in 41 presenze), arrivando a trovare la rete anche nel match valido per i preliminari di Europa League contro il Klaksvík.

La svolta della sua carriera arriva nel 2020, quando il FCU Craiova, allora militante nella seconda divisione romena, decide di puntare su di lui. Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tre mesi, Compagno continua a segnare con continuità anche in Romania, contribuendo alla promozione della sua squadra nel campionato maggiore. Il club lo conferma e lui ripaga la fiducia del Craiova alla grande: nella prima divisione romena fa ancora meglio rispetto all’anno precedente, dando il suo contributo per la salvezza della squadra. Nella seconda metà di stagione mette a segno dieci reti, una delle quali particolarmente speciale, come racconta lui stesso: “Alla penultima di campionato abbiamo affrontato il Rapid allenato da Mutu, ho fatto gol su rigore con il cucchiaio. L’ho dedicato a mio nonno e a mia zia che erano venuti a vedermi in tribuna”.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni dello FCSB, che decide di puntare su di lui acquistandolo il 29 agosto del 2022. Oggi è a quota 16 gol in 25 presenze nel campionato romeno, ai quali ne va aggiunto un altro segnato in Conference League. Numeri che gli hanno consentito di vincere il premio di Miglior Calciatore Straniero del 2022. Ma non solo. Infatti, con ben 24 reti nell’intero anno solare Compagno è stato l’attaccante italiano più prolifico del 2022, arrivando a segnare addirittura più gol di Ciro Immobile.

La gavetta sta dando i suoi frutti e Mancini lo ha inserito nella lista dei pre-convocati della Nazionale. E chissà che presto per questo attaccante siciliano non possa arrivare pure l’esordio con la maglia dell’Italia.

