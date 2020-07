Dall’Inghilterra: zero positivi da covid-19 in Premier League, effettuati circa 2000 test

Come riportato da Sky Sports UK, in Premier League nelle ultime ore sono state effettuati 1.973 nuovi test per il coronavirus su tutti gli atleti, staff tecnico e dirigenziale di tutti e 20 i club di Premier: ad oggi nessuno risulta positivo. Un risultato formidabile per il calcio inglese che riesce a contenere l’epidemia nonostante il campionato sia ormai ripreso regolarmente.

Foto: twitter Premier League