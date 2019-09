Il Wolverhampton, secondo quanto riferiscono diversi portali inglesi, è pronto a blindare il proprio metronomo, Joao Moutinho. I Wolves hanno avviato la trattativa per il rinnovo del 33enne portoghese ex Monaco che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca.

Foto: Wolverhampton Twitter