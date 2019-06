Dall’Inghilterra: Wolverhampton, fari puntati su Depay

Dopo aver salutato il Lione attraverso il proprio profilo Instagram, Memphis Depay, attaccante olandese classe ’94, potrebbe presto approdare in Premier League. Secondo quanto riportato da vari tabloid inglesi, il Wolverhampton si sarebbe recentemente inserito nella rincorsa al giocatore. Le tigri potrebbero pertanto dar vita ad un vero e proprio duello di mercato con il Liverpool, club che in Inghilterra era considerato il principale indiziato per assicurarsi le prestazioni del francese.

Foto: Daily Star