Dall’Inghilterra: Willian in scadenza, priorità alla Premier. Tra Arsenal e Tottenham…

Sembrano sempre più destinate a separarsi al termine della stagione le strade di Willian e il Chelsea. L’esterno brasiliano è in scadenza di contratto e il diretto interessato, anche negli ultimi giorni, ha confermato le sirene d’addio a parametro zero. Ma quale sarà il suo futuro? La volontà di Willian è quella di restare a Londra e dunque la priorità è quella di restare in Premier League. E secondo quanto riferito dal Daily Express, tra le squadre maggiormente interessate al brasiliano ci sarebbero proprio Arsenal e Tottenham, con Barcellona e Psg oggi più defilate.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea