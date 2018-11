Dall’Inghilterra: West Ham, Arnautovic in partenza. E lo United…

Marko Arnautovic non ha più dubbi, è pronto a cambiare aria durante il mercato di gennaio. L’attaccante austriaco di origine serba ha già comunicato la propria decisione al West Ham che, però, lo lascerebbe partire soltanto davanti a un’offerta congrua. Altrimenti, come già successo in estate, l’ex Inter non si muoverà. Nel frattempo, secondo quanto riferiscono i principali media inglesi, dopo il timido tentativo fatto nei mesi scorsi, il Manchester United è pronto a tornare alla carica per regalare il 29enne a José Mourinho. Per il momento è ancora presto, ma nelle prossime settimane gli Hammers dovranno chiarire definitivamente la questione Arnautovic.

Foto: talksport