Dall’Inghilterra: Wan-Bissaka al Manchester United, visite ok. Domani l’annuncio

Ormai non ci sono più dubbi: Aaron Wan-Bissaka molto presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato dai colleghi britannici di Sky Sports UK, oggi il laterale classe 1997 ha completato e superato le visite mediche per conto dei Red Devils. L’annuncio ufficiale, si legge, è atteso già per la giornata di domani. Nelle casse del Crystal Palace finiranno circa 56 milioni di euro

Foto: sito ufficiale Premier League