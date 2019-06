Dall’Inghilterra: United sulle tracce di Maddison del Leicester

Dopo l’ottima stagione con addosso la maglia del Leicester, il nome di James Maddison, talentuoso centrocampista classe ’96, è finito – come riportato da varie fonti inglesi – sui taccuini di numerosi top club di Premier League. Secondo il quotidiano Independent, il Manchester United sarebbe attualmente in pole per assicurarsi il ‘sì’ del giocatore. Il prezzo del cartellino di Maddison, in scadenza nel 2023 con le foxes, si aggirerebbe intorno ai 67 milioni di euro.

Foto: twitter personale del giocatore